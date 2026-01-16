.
16 января 2026 года 09:15
Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления - "Цифра брокер"
Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления по отношению к основным мировым валютам, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость, констатируют эксперты. Поддержку национальной валюте оказало сообщение о рекордном увеличении ежедневных продаж иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 16 января ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырастет до 12,8 млрд руб. С учетом дополнительных операций регулятора, отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии, совокупное предложение валюты на рынке составит около 17,42 млрд руб. в день, что создает серьезные предпосылки для дальнейшего укрепления рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
