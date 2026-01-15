.
15 января 2026 года 16:50
Акции СПБ Биржи остаются под давлением геополитической неопределенности - "Велес Капитал"
Акции ПАО "СПБ Биржа" остаются под давлением геополитической неопределенности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "СПБ Биржи" продолжают попытки роста, пытаясь восстановиться от минимумов текущей недели, отмечает эксперт. Ранее биржа отчиталась о рекордном объеме торгов российскими ценными бумагами в декабре, который подскочил на 33,56% по сравнению с предыдущем месяцем и в 59 раз превысил уровень годовой давности, достигнув 193,5 млрд руб. По итогам 2025 года в целом бумаги биржи показали динамику лучше рынка на фоне расширения торгов российскими акциями, начала торгов на срочном рынке, а также сессий в выходные дни. "С технической точки зрения акции "СПБ Биржи" в конце 2025 года предприняли очередную попытку восстановления от локальных минимумов, но не смогли вернуться к пику августа на уровне 300,50 руб., оказавшись под давлением геополитической неопределенности, - напоминает Кожухова. - С марта 2025 года котировки при этом формируют фигуру "симметричный треугольник", что указывает на отсутствие четкого среднесрочного направления движения. Краткосрочные и среднесрочные сигналы на данный момент говорят о преобладании в моменте продавцов, о лидерстве которых можно говорить при положении акций ниже декабрьского пика 271,3 руб. и сопротивления 265 руб. Преодоление указанных отметок может предвещать движение бумаг к предыдущим максимумам, в район 300 руб и 339,8 руб (пик всего 2025 года)". На взгляд аналитика, "бычий" сценарий, вероятно, реализуется при улучшении настроений на фондовом рынке в РФ в целом или объявлении о дивидендах. Акции в случае улучшения геополитической обстановки могут стать одним из бенефициаров, считает Кожухова. При отсутствии изменений на геополитическом фронте котировки, однако, могут продолжить движение ниже 300 руб. с рисками обновления июльского минимума 171,4 руб. при ухудшении фундаментальных факторов, прогнозирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
