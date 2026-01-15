SberCIB рекомендует покупать акции Аэрофлота с целевой ценой 70 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Пассажиропоток группы в 2025 году вырос на 0,1%, тогда как пассажирооборот - на 3,4%. В декабре пассажиропоток вырос на 0,2% г/г, причем на международных линиях - на 9,3%, тогда как на внутренних рейсах упал на 2,8%, отмечается в комментарии.

Аналитики оценивают операционные результаты "Аэрофлота" как позитивные. Объемы перевозок почти не изменились из-за ограничения провозных емкостей, но фактический пассажиропоток за 2025 год превысил их прогноз на 0,6%, а пассажирооборот - на 1,1%.

В SberCIB ждут, что по итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль группы снизится. При этом дивиденды могут оказаться не хуже, чем за 2024 год, за счет повышения нормы выплат до 50%, а дивдоходность - около 10%.

