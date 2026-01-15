.
15 января 2026 года 14:34

Акции Мосбиржи остаются в фокусе инвесторов - "АКБФ"

Акции "Московской биржи" сохраняют потенциал роста около 71% и остаются в фокусе инвесторов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "АКБФ".

"Акции "Мосбиржи" с начала декабря снизились на 1% при росте индекса на 1% - рынок чувствует давление со стороны процентных доходов, - пишут эксперты. - За 3К2025 биржа заработала 17,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (-25% г/г): комиссионные доходы выросли до 19,4 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и запуска новых сервисов, но чистый процентный доход упал на 44,2%, до 14 млрд руб., из-за снижения ключевой ставки и сокращения средств на счетах".

Аналитики отмечают позитивный момент - операционные расходы сократились на 1,2%, что поддержало итоговую прибыль за 9 месяцев. По их оценкам, совокупные процентные и комиссионные доходы могут достичь 52,3 и 76,7 млрд руб. в 2025 году, а ожидаемые дивиденды - 14,7 руб./ао.

"С учетом повышенного дисконта к рискам (40%) расчетная справедливая стоимость акций "Московской биржи" составляет 293,61 руб./ао, что дает около 71% потенциала роста и позволяет сохранять рекомендацию "покупать", - указывают стратеги "АКБФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
15 января 2026 года 19:02
Акции Ленты остаются интересными для покупок - ПСБ
Акции МКПАО "Лента" остаются интересными для покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Лента" готовится выйти в сегмент "жестких" дискаунтеров и запустить собственную сеть магазинов экономформата, - отмечает эксперт. - Для нового формата ретейлер может задействовать...    читать дальше
.
15 января 2026 года 18:17
"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $114,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 1,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Благодаря устойчивости американской экономики и...    читать дальше
.
15 января 2026 года 17:37
Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026г существенно возросла - Альфа-банк
Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026 году существенно возросла, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "Согласно данным Росстата, рост цен за 1-12 января составил 1,26%, - отмечают эксперты в обзоре банка. - Эта цифра существенно превысила...    читать дальше
.
15 января 2026 года 16:50
Акции СПБ Биржи остаются под давлением геополитической неопределенности - "Велес Капитал"
Акции ПАО "СПБ Биржа" остаются под давлением геополитической неопределенности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "СПБ Биржи" продолжают попытки роста, пытаясь восстановиться от минимумов текущей недели, отмечает эксперт. Ранее биржа отчиталась...    читать дальше
.
15 января 2026 года 15:55
SberCIB рекомендует покупать акции Аэрофлота с целевой ценой 70 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Пассажиропоток группы в 2025 году вырос на 0,1%, тогда как пассажирооборот - на 3,4%. В декабре пассажиропоток вырос на 0,2% г/г, причем на международных...    читать дальше
.
15 января 2026 года 15:07
Потенциал роста акций Озона составляет 63% - "ВТБ Мои Инвестиции"
Потенциал роста акций акций МКПАО "Озон" составляет 63% с текущих уровней, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Озон" демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и является одной из самых перспективных компаний в секторе, - считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои...    читать дальше
.
15 января 2026 года 14:02
Совкомбанк понизил рекомендацию для акций МДМГ до "держать"
Совкомбанк понизил рекомендацию для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика Олеси Варламовой. Эксперт отмечает, что с момента предыдущей рекомендация (июль 2025 года) акции компании выросли в цене на 45%...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций НЛМК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Бумаги эмитента торгуются с небольшим дисконтом по...    читать дальше
.
15 января 2026 года 13:05
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталон Груп
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в материале аналитика Марины Кузнецовой. Девелоперская группа "Эталон" продала бизнес-центр в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе эмитента. Согласно данным из открытых...    читать дальше
.
15 января 2026 года 12:30
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Долгосрочно мы позитивно смотрим на инвестиционный кейс эмитента, однако в краткосрочном периоде пока не видим позитивных триггеров для...    читать дальше
.
