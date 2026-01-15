Совкомбанк понизил рекомендацию для акций МДМГ до "держать"

Совкомбанк понизил рекомендацию для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика Олеси Варламовой.

Эксперт отмечает, что с момента предыдущей рекомендация (июль 2025 года) акции компании выросли в цене на 45% с учетом выплаченных дивидендов, превзойдя динамику индекса Мосбиржи полной доходности на 41 п.п.

"С учетом текущего уровня котировок и ограниченного "апсайда", согласно нашим оценкам, мы изменяем рекомендацию по бумагам на "держать", - говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.