"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталон Груп

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в материале аналитика Марины Кузнецовой.

Девелоперская группа "Эталон" продала бизнес-центр в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе эмитента.

Согласно данным из открытых источников, БЦ располагается на Богатырском проспекте. Общая площадь бизнес-центра составляет 11,5 тыс. кв. метров.

При этом застройщик планирует в дальнейшем арендовать площади в бизнес-центре.

"Считаем новость нейтральной. Для застройщиков монетизация активов, как правило, позитивна в условиях все еще относительно высоких процентных ставок. Однако размер сделки не такой большой, чтобы оказать значительное влияние на инвестиционный кейс группы, - пишет эксперт. - Сохраняем "негативный" взгляд на акции компании, осторожно относимся к дополнительной эмиссии, прогнозируем чистый убыток по итогам 2025 года".

