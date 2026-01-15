SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Glorax

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с прогнозной стоимостью на уровне 104 рублей за штуку, сообщается в материалах инвестбанка.

Застройщик опубликовал операционные результаты за четвертый квартал и весь 2025 год - и в деньгах они вышли сильнее ожиданий, констатируют эксперты.

Расхождение между метрами и рублями объясняется структурой продаж, отмечают они: компания активнее продавала проекты в регионах, где цены ниже. Из-за этого средняя цена за метр за год снизилась, но внутри квартала, наоборот, подросла.

Аналитики инвестбанка считают, что результаты получились сильными прежде всего из-за роста цен на новостройки в конце года. Спрос подогревали ожидания ужесточения условий семейной ипотеки - люди старались купить жилье заранее.

В 2025 году GloraX рос быстрее рынка, который в целом, наоборот, сокращался. Эксперты SberCIB ждут, что эмитент сможет опережать рынок и дальше, в 2026-2029 годах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.