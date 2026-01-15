"Финам" понизил рейтинг акций Норникеля до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ГМК "Норильский никель" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 156,4 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Мы пересмотрели в декабре 2025 года целевую цену бумаг эмитента в сторону повышения в расчете на позитивную динамику металлов в корзине компании. Этот расчет оправдался. При текущей цене акций "апсайд" отсутствует. В остальном наше видение по перспективам в силе", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.