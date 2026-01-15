Курс рубля может на время задержаться около 11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может на время задержаться около уровня в 11,2 руб. за юань в ожидании новых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в целом ситуация вокруг Ирана еще не разрешена, и котировки нефти марки Brent еще могут вернуться выше $65 за баррель (в зависимости от дальнейших событий).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.