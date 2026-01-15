Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ лишь во 2К26

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз следующего снижения ключевой ставки Банка России лишь во втором квартале 2026 года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

Темп инфляции в начале января значительно превышает сезонную норму (так, за январь прошлого года показатель составил 1,23%) и говорит о том, что увеличение НДС быстро перенеслось в потребительские цены, особенно в сегментах продовольственных товаров и регулируемых услуг, отмечает эксперт.

Среднесуточный темп предполагает инфляцию за весь январь около 3%, а значит, повышение НДС еще будет сказываться, обращает внимание он.

"Важным фактором выступят его более отдаленные последствия, второго порядка, способные ускорить рост цен и после января. С точки зрения денежно-кредитной политики такие данные уменьшают вероятность понижения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале. По-прежнему считаем, что в следующий раз ставку уменьшат лишь во 2К26, а на конец года она составит 13% годовых", - пишет Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.