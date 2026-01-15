Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2630-2750п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2630-2750 пунктов в четверг ввиду высокой неопределенности на рынке, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"По-прежнему считаем, что актуальны точечные покупки бумаг с понятным и крепким бизнесом, четкой дивидендной политикой и достаточно толерантных к геополитике. Наш выбор здесь - ПАО "Транснефть", МКПАО "Яндекс", ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.