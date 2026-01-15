"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций BofA

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью на уровне $58,8 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленную отчетность эмитента мы оцениваем положительно. Банк показал неплохой рост выручки и прибыли как в IV квартале, так и по итогам всего 2025 года, улучшил показатели рентабельности капитала и операционной эффективности. Капитальная позиция банка остается прочной, что позволяет ему продолжать направлять значительные средства акционерам, - пишет эксперт. - Руководство Bank of America заявило, что позитивно смотрит на перспективы американской экономики в 2026 году и рассчитывает на дальнейшее улучшение финпоказателей. Между тем акции за последний год выросли на 21%, ощутимо опередив индекс S&P 500, и в настоящее время находятся недалеко от нашей целевую цены в $58,8. Поэтому мы подтверждаем рейтинг "держать" для них".

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.