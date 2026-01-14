"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 350 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 350 рублей и горизонтом инвестирования до апреля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 17,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

"Благодаря рекордной чистой прибыли за 2025 год Сбер может предложить инвесторам хорошую потенциальную дивидендную доходность, - отмечают аналитики. - Дивиденд может составить 37,5 руб., а дивидендная доходность может составить более 12,5% от цены открытия данной инвестиционной идеи. Ожидаем переоценку акций Сбера до более одного размера собственного капитала, что предполагает рост цены акций на 17% от цены открытия данной инвестиционной идеи".

Эксперты указывают на возможные риски:

- Ухудшение экономической обстановки.

- Рост инфляции и ключевой ставки.

- Замедление кредитования.

- Существенное замедление спроса на товары и услуги со стороны потребителей.

