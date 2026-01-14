"Газпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать "префы" Россети Ленэнерго

"Газпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго", открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Итоговая доходность за два месяца составила 18% без учета комиссии.

В ноябре 2025 года аналитики сервиса выпустили инвестидею по привилегированным акциям "Ленэнерго" на фоне роста тарифов и снижения расходов благодаря смягчению денежно-кредитной политики. Тогда ценные бумаги компании стоили 249 рублей за одну акцию. 14 января цена акций "Ленэнерго" выросла до 294 рублей за акцию.

