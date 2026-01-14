.
14 января 2026 года 15:40
Акции Ленты сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность, несмотря на мощный рост, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Федеральный ритейлер "Лента" закрыл сделку по приобретению российской сети DIY-магазинов OBI, ранее принадлежавшей структурам группы "Синдика". По мнению экспертов, приобретение укладывается в агрессивную стратегию роста "Ленты", предусматривающую достижение выручки в 2,2 трлн рублей к 2028 году. Выход в сегмент DIY позволяет снизить зависимость от рынка продуктов питания и дополнить существующий сегмент дроггери. "Компания воспользовалась возможностью за минимальную цену получить значительную долю рынка DIY, выкупив проблемный актив, - отмечают аналитики сервиса. - Менеджменту "Ленты" предстоит сложная задача по реструктуризации бизнес-процессов, которые не удалось наладить предыдущим собственникам после ухода немецкого бренда. Покупка OBI - долгосрочная ставка "Ленты" на будущее оживление рынка жилья, которое неизбежно подстегнет спрос на товары для ремонта в горизонте 2026-2028 годов". Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Ленты", несмотря на мощный рост, сохраняют инвестиционную привлекательность. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
