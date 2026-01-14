Акции Ленты сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность, несмотря на мощный рост, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Федеральный ритейлер "Лента" закрыл сделку по приобретению российской сети DIY-магазинов OBI, ранее принадлежавшей структурам группы "Синдика".

По мнению экспертов, приобретение укладывается в агрессивную стратегию роста "Ленты", предусматривающую достижение выручки в 2,2 трлн рублей к 2028 году. Выход в сегмент DIY позволяет снизить зависимость от рынка продуктов питания и дополнить существующий сегмент дроггери.

"Компания воспользовалась возможностью за минимальную цену получить значительную долю рынка DIY, выкупив проблемный актив, - отмечают аналитики сервиса. - Менеджменту "Ленты" предстоит сложная задача по реструктуризации бизнес-процессов, которые не удалось наладить предыдущим собственникам после ухода немецкого бренда. Покупка OBI - долгосрочная ставка "Ленты" на будущее оживление рынка жилья, которое неизбежно подстегнет спрос на товары для ремонта в горизонте 2026-2028 годов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.