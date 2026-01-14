Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер - Райффайзенбанк

Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер и при выходе хороших данных по недельной инфляции может быстро смениться ростом, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Рынок госбумаг начал год с заметной просадки: кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх на 60-80 б.п. на коротком участке, на 30-50 б.п. в середине и на 10-30 б.п. в длине, - отмечают аналитики. - Индекс RGBI за прошедшую неделю потерял 1,7 п.п. Явных триггеров для такой динамики мы не наблюдаем. Ужесточение геополитической обстановки в Иране и Венесуэле вряд ли должно сильно охлаждать российский долговой рынок, ужесточение санкций США против России - пока лишь в информационном поле".

Неопределенность относительно эффекта повышения НДС на инфляцию в первые недели года остается и, на взгляд экспертов банка, может объяснять осторожность инвесторов, однако эти настроения присутствовали и в конце года. "В целом коррекция на рынке, похоже, вызвана большими объемами предложения конца декабря и тонким рынком начала года, - считают аналитики. - Мы полагаем, что просадка временная и при выходе хороших данных по недельной инфляции может быстро смениться ростом".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.