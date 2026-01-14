"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ВТБ", открытую 25 ноября 2025 года, с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитиков.

"С момента открытия идеи цена акций фактически не изменилась и осталась в диапазоне 71-72 руб. за штуку. Пока некоторые комментарии, которые сделал менеджмент эмитента относительно дивидендов, а также другие возможные катализаторы не привели к переоценке акций, - пишут эксперты. - Однако мы отмечаем, что основные события еще впереди - в феврале группа опубликует результаты за 2025 год по МСФО, тогда же можно ожидать объявления позиции по дивидендам. В случае реализации позитивного сценария и рекомендации выплаты 50% чистой прибыли ожидаем переоценку бумаг до уровня более 80 руб. за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.