"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью на уровне $26,14 за штуку (с учетом дивидендов) на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

"Несмотря на невысокий "апсайд", мы сохраняем рейтинг в отношении бумаг эмитента. Во-первых, и 4%-ный доход позволит с большой вероятностью обогнать долларовую инфляцию, а значит, получить положительную реальную доходность по итогам года. А во-вторых, что, может быть, более важно - эта доходность сопряжена с невысокими рисками: как процентным (дюрация бумаг в портфеле составляет всего 0,3), так и кредитным. Напомним, фонд ориентирован на облигации с "инвестиционными" уровнями кредитных рейтингов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.