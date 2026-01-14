Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Группа "Лента" официально объявила о приобретении DIY-гипермаркетов OBI.

Согласно сообщению, в периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м, интеграция активов ожидается до мая 2026 года. ФАС уже одобрила сделку.

Покупка позволит эмитенту диверсифицировать бизнес и выйти в сегмент DIY, где сеть OBI входила в десятку ведущих игроков, отмечает эксперт.

Также она хорошо вписывается в представленную в конце ноября среднесрочную стратегию развития "Ленты", которая предполагает стремительное расширение бизнеса в рамках мультиформатной модели с достижением в 2028 году годовой выручки в 2,2 трлн руб., указывает Белов.

К тому же ритейлер примерно на 9% увеличит суммарную торговую площадь своих магазинов.

"Считаем сделку стратегически обоснованной для "Ленты", которая продемонстрировала способность успешно интегрировать приобретаемые активы - подтверждаем по бумаге рейтинг "покупать", - пишет аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.