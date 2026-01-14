Индекс Мосбиржи, вероятно, краткосрочно покажет некоторую нисходящую динамику - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет показывать вялую нисходящую динамику в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Российский рынок остается во власти геополитических новостей, которые пока нельзя назвать позитивными - к концу февраля ЕС планирует утвердить новый санкционный пакет. Однако активных распродаж может и не случиться, так как локальные инвесторы перестали резко реагировать на подобные новости, - пишет эксперт в комментарии. - Вероятнее всего, краткосрочно индекс Мосбиржи будет показывать вялую нисходящую динамику (до появления позитива)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.