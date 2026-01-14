Индекс Мосбиржи может бороться за поддержку на уровне 2700п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может бороться за поддержку на уровне 2700 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Наш негативный, но менее вероятный сценарий во вторник начал реализовываться - рынок акций просел на 0,5% и закрылся ниже поддержки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока это не пробой уровня для открытия "шортов", а всего лишь прокол. Поэтому на данный момент имеет смысл сохранять как среднесрочные, так и спекулятивные "лонги", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.