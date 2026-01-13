Рубль получит краткосрочную поддержку в середине января - инвестбанк "Синара"

Рубль получит краткосрочную поддержку в середине января в связи с резким ростом продажи валюты, говорится в материале экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"В 1П26 общий объем зеркалирования операций, проведенных с ФНБ в 2П25, составит 540,8 млрд руб., снизившись до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. в 2П25. Согласно оценке Минфина, продажи валюты уменьшатся с дневного эквивалента 14,5 млрд руб. в декабре до 10,2 млрд руб. в период 12-15 января. Однако с 16 января они резко возрастут, поскольку из-за упавшей цены на Urals бюджет в первый месяц года недополучит, по нашим расчетам, 0,35 трлн руб. нефтегазовых доходов или ~20 млрд руб. в расчете на рабочий день", - отмечают аналитики.

С учетом операций ЦБ РФ со средствами ФНБ продажи валюты денежными властями увеличатся с текущего эквивалента 10,2 млрд руб. до почти 25 млрд руб. в день. Таким образом, рубль получит определенную поддержку, и более вероятным становится его усиление, нежели девальвация, считают Коныгин и Афонин.

