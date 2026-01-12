Сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ формирует фундамент для ослабления рубля в 1П26 - банк "Санкт-Петербург"

Сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ РФ формирует фундамент для ослабления рубля в первом полугодии 2026 года, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Первые торги нового года российская валюта начала с ослабления, но сейчас рубль вернулся к уровням конца 2025 года, - пишут аналитики. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,27 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются к доллару США. В среду Минфин должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти. Однако более важным является сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 млрд руб./сутки - это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия".

На нефтяном рынке инвесторы, по мнению экспертов банка, сосредоточились на рисках перебоев поставок из Ирана, а опасения роста предложения из Венесуэлы в моменте ослабились - рынок ожидает, что это потребует длительного времени. 12 января утром фьючерсы Brent торгуются у $63,3/барр.

В целом на рынке сырья пока может сохраниться высокий градус волатильности, полагают аналитики и допускают, что у котировок Brent есть риски вернуться ближе к $62/барр.

