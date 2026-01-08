Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может проверить на прочность отметку 2707 пунктов на торгах 8 января, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Индекс Мосбиржи во вторник отступил на 0,43% до 2745,26 пункта. По мнению эксперта, на фондовом рынке отсутствует выраженный импульс к восстановлению рыночных индикаторов.

"Неопределенность на рынке нефти и слабая динамика нефтяных котировок могут оказать давление на динамику российских фондовых индексов 8 января, - полагает Пырьева. - На этом фоне баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на рынке акций в широком диапазоне 2600-2800 пунктов по индексу Мосбиржи. С технической точки зрения, индекс Мосбиржи может проверить на прочность поддержку в области 2707 пунктов, которая соответствует 50-дневному скользящему среднему".

