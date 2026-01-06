Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - ПСБ

Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке, говорится в стратегии банка ПСБ на 2026 год. "Классические облигации с фиксированным купоном в 2025 году смогли показать самую высокую доходность на рынке - от 22% по ОФЗ до более 30% по корпоративным облигациям с рейтингом AA-A, - отмечают аналитики. - Этому способствовало начало цикла ослабления монетарной политики ЦБ и улучшения ожиданий по геополитике".

Дальнейшее смягчение ДКП, по оценкам экспертов банка, сохранится 2026 году, в связи с чем стратегия с фокусом на длинные облигации с фиксированной ставкой останется актуальной. При прогнозе ПСБ по ключевой ставке на конец 2026 года на уровне 12% аналитики ожидают снижения доходности 10-летних ОФЗ до порядка 11%. Это соответствует целевым значениям индекса RGBI в диапазоне 138-140 пунктов на 2026 год.

"Мы сохраняем фокус на облигациях с фиксированным купоном, незначительно изменив целевую структуру долгового портфеля, - указывают стратеги банка. - Облигации с фиксированным купоном остаются основной инвестиционной идеей на долговом рынке - сохраняем рекомендацию поддерживать в портфеле их долю на уровне 50% и более. В зависимости от риск-аппетита для консервативных инвесторов рекомендуем корпоративные выпуски с рейтингом AA-A и срочностью 2-3 года и длинные ОФЗ-ПД (сроком примерно 10 лет). Потенциальная совокупная доходность (с учетом НКД) по индексу RGBI (дюрация индексного портфеля около 5 лет) может составить до 30% за год".

