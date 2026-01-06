.
06 января 2026 года 13:28
ПСБ ждет роста индекса МосБиржи до 3800 пунктов в 2026 году в базовом сценарии
ПСБ прогнозирует рост индекса МосБиржи до 3800 пунктов на конец 2026 года в рамках базового сценария, говорится в стратегии банка. По мнению аналитиков, реализации данного сценария будут способствовать следующие факторы: переход с середины года к восстановлению экономической активности в России (и мире) и улучшения взглядов на экономику на 2027 год, а также нормализации геополитического фона. Эксперты ждут снижения ключевой ставки до 12% с перспективами дальнейшего смягчения ДКП в 2027 году, курса рубля на уровне к 90 руб./$1 к концу года, цену нефти марки Urals в $55 за баррель. "В целом на 2026 год мы смотрим с оптимизмом, ожидая активного роста российского фондового рынка: его смогут поддержать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России, ослабление рубля и улучшение геополитического фона с активизацией экономического роста. Однако полагаем, что в начале следующего года рынок акций продолжит испытывать дефицит идей, что может сохранить повышенную волатильность. По нашим сценарным предположением, лишь с весны появятся подтверждения поступательности снижения ставок к приемлемым (12% и ниже к концу года) уровням, а также начнет формироваться тенденция к улучшению взглядов на экономику и финпоказателей компаний. Развитие этих факторов поддерживает импульс к уверенному росту индекса МосБиржи и восстановлению рыночных оценок до уровней 2020-2021 гг.", - пишут аналитики. "В начале года мы рекомендуем инвесторам при формировании портфелей опираться в первую очередь на бумаги с сильным фундаментальным бэкграундом и хорошим дивидендным профилем, с постепенным наращиванием доли акций, способных выиграть от смягчения ДКП, улучшения геополитической ситуации и, отчасти, ослабления рубля", - добавляют они. Наиболее фундаментально привлекательные акции на начало года, по мнению экспертов ПСБ: Сбербанк, ВТБ, "Т-Технологии", "Транснефть", "Норильский никель", "Полюс", "Ростелеком", "Яндекс", "Группа Позитив", "Циан", X5 ("ИКС 5"), "Лента", "Новабев групп". Бенефициары снижения ключевой ставки и улучшения геополитики (аналитики рекомендуют держать эти бумаги с меньшим весом в портфеле): "НОВАТЭК", "Татнефть", "Русал", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), "Аэрофлот", "Озон", VK, ГК "Самолет", Совкомбанк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
