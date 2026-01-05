Индекс Мосбиржи может вырасти до 3250п к концу 2026г - Совкомбанк

Прогнозное значение индекса Мосбиржи на конец текущего года составляет 3250 пунктов, говорится в стратегии аналитиков Совкомбанка.

Драйверами подъема индекса будут компании с ожидаемым ростом прибылей, а также рост их мультипликаторов по мере снижения ставок, отмечают эксперты.

Снижение процентных ставок может привести к увеличению мультипликаторов на 9%.

Такие ожидания, указывают в банке, транслируются в рост индекса Мосбиржи за год на 20% и полную доходность (с учетом дивидендов) в 28% за 2026 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.