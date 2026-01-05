.
05 января 2026 года 11:53
Акции Сбербанка, Полюса, Яндекса, X5 и Транснефти могут быть интересны в январе - ПСБ
Акции Сбербанка, ПАО "Полюс", МКПАО "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и "Транснефти" могут представлять интерес для инвесторов в текущем месяце, считают аналитики банка ПСБ. "Сделали подборку наиболее интересных компаний, бумаги которых могут показать динамику "лучше рынка". В начале 2026 года считаем целесообразным делать ставку на стабильные компании с понятным растущим бизнесом без привязки к внешней конъюнктуре", - отмечают эксперты в материале. "Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных дивидендных историй на рынке. Эмитент имеет все шансы достичь в 2026 году рекордной прибыли примерно в 1,7 трлн руб., что позволяет ожидать роста дивидендов до 36,4-37 руб. на акцию. Чистая прибыль, несмотря на наш консервативный взгляд на банковскую систему в целом, может достичь 1,8 трлн руб." - говорится в обзоре. "Полюс" - ключевой бенефициар отличной ценовой конъюнктуры рынков драгметаллов, констатируют аналитики ПСБ. "Ожидаемый нами переход цен на золото к проторговке района $4000 за тройскую унцию даже при сдержанном ослаблении рубля обеспечит дальнейший уверенный рост финпоказателей, - указывают эксперты. - Рассчитываем, что чистая прибыль компании вырастет на 16%, что позволит не только развивать флагманский проект "Сухой Лог", но и поступательно наращивать дивидендные выплаты: совокупные выплаты в 2026 году могут достичь 170 руб." "Яндекс" провел в 3К25 ресегментацию бизнеса, что улучшит прозрачность и позволит четче оценивать потенциал развития того или иного сегмента, отмечают аналитики ПСБ. Эмитент выигрывает за счет высоко диверсифицированного бизнеса, растет на 30%+ ежегодно, генерирует 20%+ маржу по скорректированной EBITDA, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой (скорр. чистый долг/EBITDA LTM - 0,4х), дважды в год платит дивиденды. X5 - история роста и дивидендная "фишка", констатируют эксперты банка. Сильными сторонами компании является взвешенная мультиформатная стратегия, фокус на повышение эффективности за счет организации собственной логистической инфраструктуры и продвижения собственных брендов, а также ведущая позиция в онлайн-каналах, отмечают они. Дивидендная политика эмитента также повышает привлекательность акций: за 9М25 утвержден дивиденд в размере 368 руб./акция (доходность - 12%), а по итогам года ожидается выплата в размере около 100 руб./акция (доходность - 3%). "Транснефть" имеет понятный и предсказуемый бизнес, она зависит не от волатильных цен на нефть, как другие компании нефтегазового сектора, а от объемов добычи нефти в РФ и тарифов на прокачку, указывают аналитики ПСБ в обзоре. Восстановление добычи из-за отмены ограничений ОПЕК+ и рост тарифов на уровне ИПЦ (+5,1% в 2026 году) частично сглаживают давление налоговой нагрузки. Дивиденды платятся стабильно и на уровне 50% от чистой прибыли. За счет внушительной денежной позиции на балансе компания может рассчитывать на неплохие процентные доходы. "Полагаем, что акции "Транснефти" в текущем году останутся одними из интересных по уровню дивидендной доходности (12%)", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
