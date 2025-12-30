"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 9 октября составила 12%.

Как отмечают аналитики, за время действия идеи сработал ряд катализаторов: хорошая отчетность за III квартал, продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ, а также одобрение акционерами дивидендов за III квартал.

"Мы выбрали и хороший момент для открытия торговой идеи: акция сильно коррелирует с настроениями на рынке, которые на тот момент были пессимистичными", - пишут они.

Эксперты придерживаются "позитивного" долгосрочного взгляда на акции "ЕвроТранса" с прогнозной ценой 190 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.