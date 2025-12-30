Цель индекса Мосбиржи на 2026г - 3300-3500п - "Гарда Капитал"

Целевой уровень для индекса Мосбиржи на следующий год находится на уровнях 3300-3500 пунктов, считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин.

"Фокус внимания остается на переговорах по ситуации на Украине. Сейчас большинство инвесторов уходит на каникулы, поэтому в начале января ликвидность будет низкой. Выходящие новости могут резко двигать рынок в любом направлении, так что не стоит забывать о выставлении "стопов" по заявкам перед выходными, - пишет эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи пытается удержаться у важного психологического уровня 2800 пунктов. В течение праздников российский рынок может подняться над этой круглой отметкой, а на весь 2026 год цель по нему - 3300-3500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.