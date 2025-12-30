Коррекция на рынке драгметаллов, возможно, продолжится - "ВТБ Моя Аналитика"

Текущая коррекция вниз на рынке драгоценных металлов (золото, платина, серебро, палладий), возможно, продолжится, предполагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Инвестиции".

Эксперты отмечают, что в понедельник на рынке драгоценных металлов наблюдался обвал. Котировки находятся сейчас на уровне выше долгосрочных справедливых, особенно золото и платина, обращают внимание аналитики.

С технической точки зрения произошедшее свидетельствует о том, что рост на принудительном закрытии коротких позиций был исчерпан и теперь рынок может ликвидировать возникшую перекупленность - коррекция может быть далеко не окончена, говорится в комментарии экспертов телеграм-канала.

Поводом для коррекции, по их мнению, могло стать решение биржи CME об ужесточении маржинальных требований с 29 декабря 2025 года.

