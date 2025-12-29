"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Норникеля и Русала

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Норильского никеля" со 150 рублей до 180 рублей за штуку и "Русала" с 33 рублей до 39 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация для бумаг "Норникеля" была повышена с "держать" до "покупать" ввиду более позитивных прогнозных цен на металлы в корзине компании, а для "Русала" сохранена на уровне "держать": при этом аналитики отмечают краткосрочный потенциал роста котировок этих бумаг из-за текущего отставания от динамики алюминия на рынке.

"Мы ожидаем увеличения выручки и EBITDA "Норникеля" на 11% и 20% в следующем году за счет более высоких прогнозных цен на металлы. По нашим оценкам, доходность свободного денежного потока в 2026 году может составить около 10%, что открывает шансы на возобновление выплаты дивидендов. По "Русалу" закладываем рост выручки на 3% и EBITDA на 17%, ожидая более высоких средних цен на алюминий и низких - на глинозем", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "Норникеля" и "Русала" составляет порядка 150,88 рубля и 34,07 рубля за штуку соответственно.

