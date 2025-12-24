Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в начале 2026г - "Солид Брокер"

Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в начале 2026 года, прогнозируют аналитики "Солид Брокер".

"За 2025 год рубль укрепился к доллару на более чем 20%, став лидером по росту среди мировых валют, - отмечают эксперты в комментарии. - Такая тенденция не может продолжаться вечно и мы ожидаем, что с началом 2026 года начнется постепенное ослабление курса рубля, без резких девальвационных скачков".

По мнению стратегов, в начале 2026 года курсы основных валют к рублю будут стремиться к локальным максимумам с сентября 2025 года и могут достичь отметок: 84,5 руб./$1, 99 руб./EUR1, 12 руб./юань.

Аналитики выделяют ряд факторов в пользу ослабления рубля:

- Переориентация экспортеров на внутренний рынок, поскольку в ряде случаев экспорт становится экономически невыгодным. Кроме того, компании сокращают хеджирование валютных рисков, предпочитая принимать риск, а не фиксировать текущий высокий курс рубля.

- Импортеры, наоборот, активно хеджируют валютные риски, фиксируя валютный курс не только текущих контрактов, но и будущих.

- Усиление санкций в отношении России.

- Снижение цен на нефть из-за перепроизводства в мире. Расширение спреда российской марки Urals к Brentснижает приток валюты.

- Спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц может вырасти, к тому же ранее в декабре Банк России снял ограничения на перевод за рубеж иностранной валюты.

Факторы в пользу укрепления рубля:

- Ключевая ставка Банка России останется высокой и не изменится, как минимум, до ближайшего заседания Совета директоров банка 14 февраля.

- Замедление роста экономики России приводит к снижению спроса на импорт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.