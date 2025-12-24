SberCIB начал анализ "Всеинструменты.ру" с рекомендацией "покупать" для акций компании

SberCIB Investment Research начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в материалах инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "ВИ.ру", рассчитанная экспертами, составляет 90 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

К числу драйверов для компании аналитики относят устойчиво положительный свободный денежный поток с учетом заемных средств (LFCF) и снижение долговой нагрузки. Среди рисков аналитики выделяют переток части клиентов среднего и малого бизнеса на маркетплейсы и усиление ценовой конкуренции.

Текущая стоимость акций "ВИ.ру" составляет порядка 67,94 рубля за штуку.

"Всеинструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY (do it yourself - "сделай сам", сегмент торговли, к которому относятся стройматериалы и в широком смысле товары для дома, а также техническое обслуживание и ремонт).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.