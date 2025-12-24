"Т-Инвестиции" начали анализ АФК "Система" с рекомендацией "держать" для ее акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение АФК "Система", сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций холдинга, рассчитанная экспертами, составляет 16 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы компании, становится высокая долговая нагрузка, отмечают аналитики.

По их оценкам, котировки акций компании могут позитивно реагировать на снижение ключевой ставки, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики остаются медленными, и в течение ближайшего года давление на бумаги, вероятно, сохранится. Возвращение к вопросу о дивидендах возможно не ранее второй половины 2026 года.

Развитие портфельных компаний и их выход на биржу остаются главными элементами стратегии холдинга, однако планы IPO отложены до улучшения рыночных условий. "В перспективе "Система" вновь предпримет попытки вывести часть активов на рынок как инструмент привлечения капитала", - полагают эксперты.

Текущая стоимость акций АФК "Система" составляет порядка 13,29 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.