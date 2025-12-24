.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" начали анализ АФК "Система" с рекомендацией "держать" для ее акций
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 декабря 2025 года 11:01
"Т-Инвестиции" начали анализ АФК "Система" с рекомендацией "держать" для ее акций
"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение АФК "Система", сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость акций холдинга, рассчитанная экспертами, составляет 16 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы компании, становится высокая долговая нагрузка, отмечают аналитики. По их оценкам, котировки акций компании могут позитивно реагировать на снижение ключевой ставки, однако темпы смягчения денежно-кредитной политики остаются медленными, и в течение ближайшего года давление на бумаги, вероятно, сохранится. Возвращение к вопросу о дивидендах возможно не ранее второй половины 2026 года. Развитие портфельных компаний и их выход на биржу остаются главными элементами стратегии холдинга, однако планы IPO отложены до улучшения рыночных условий. "В перспективе "Система" вновь предпримет попытки вывести часть активов на рынок как инструмент привлечения капитала", - полагают эксперты. Текущая стоимость акций АФК "Система" составляет порядка 13,29 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-"СИСТЕМА"-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
.
24 декабря 2025 года 19:02
"Совкомфлот" вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы продолжаем следить за ситуацией в отрасли, - пишут эксперты. - Ранее мы рассматривали результаты "Совкомфлота" по итогам девяти месяцев 2025 года и отмечали убыточность... читать дальше
.24 декабря 2025 года 18:15
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5810 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Яндекс" технически смотрится интересно: нисходящий тренд от ноября 2021 года уверенно пройден, - отмечает эксперт. - С середины ноября... читать дальше
.24 декабря 2025 года 17:42
"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с HKD 108,3 до HKD 128,7, а рейтинг - с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 21,3% с текущих уровней. Повышение целевой цены в первую очередь связано... читать дальше
.24 декабря 2025 года 16:59
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi с HKD70 до HKD55 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 37% с текущих ценовых уровней. "С 2 июля, когда котировки акций Xiaomi достигли рекордной... читать дальше
.24 декабря 2025 года 16:16
Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса "РусАла", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Компания "РусАл" из-за отрицательного свободного денежного потока и на фоне дивидендной паузы "Норникеля" отказалась от выплат дивидендов за... читать дальше
.24 декабря 2025 года 15:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "При открытии торговой идеи "Лонг "ЕвроТранс" 9 октября мы ожидали появления сразу трех... читать дальше
.24 декабря 2025 года 14:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,3 руб. до 5,2 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 119% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. "Для оценки мы используем метод... читать дальше
.24 декабря 2025 года 13:46
Объем привлеченных средств через IPO на российском рынке акций в следующем году может составить 150-200 млрд рублей, считают аналитики банка ПСБ. 2025 год оказался слабым на IPO, констатируют эксперты: прошло всего четыре размещения с общим объемом привлечения около 37,5 млрд рублей, из которых по... читать дальше
.24 декабря 2025 года 13:17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $157 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции эмитента,... читать дальше
.24 декабря 2025 года 12:53
Традиционного предновогоднего ралли на рынке рублевых долговых госбумаг, скорее всего, не будет на фоне осторожного решения ЦБ по ключевой ставке, полагают аналитики банка ПСБ. Вместе с тем, говорится в комментарии, ожидается, что по итогам 2025 года индекс RGBI закроется несколько выше текущих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.