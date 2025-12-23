Вероятность выплаты дивидендов по акциям Мосэнерго за 2024г весьма высока - ПСБ

Вероятность выплаты дивидендов по акциям "Мосэнерго" за 2024 год весьма высока, потенциальная доходность - 10,3%, говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

14 января 2026 года эмитент проведет заседание совета директоров, где в повестке значится вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов, отмечают эксперты.

"На наш взгляд, вероятность выплаты дивидендов весьма высока, так как это уже будет повторное заседание, ранее в мае "Мосэнерго" уже рекомендовал 0,226 руб./акцию выплатить в качестве дивидендов за 2024 год. Но в июне акционеры так и не приняли решение. Потенциальная доходность - 10,3%", - указывают они в комментарии.

