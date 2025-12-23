Курс рубля пока может задержаться у 11,1-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях может на время задержаться на уровнях 11,1-11,2 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ситуация вокруг морских поставок нефти Венесуэлы заставила инвесторов переоценить геополитическую премию в котировках. В моменте цена несколько корректируется, но без геополитической разрядки котировки пока вряд ли уйдут ниже $60,5 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.