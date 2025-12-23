Осторожные покупки вернутся на рынок ОФЗ к концу недели - ПСБ

Глубокая коррекция индекса RGBI не ожидается, к концу текущей недели осторожные покупки вернутся на рынок облигаций, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Наиболее вероятен сценарий предыдущих недель, отмечает эксперт: снижение в понедельник-вторник накануне аукционов Минфина и восстановление во второй половине недели после выхода статистики по инфляции.

Предельный объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу; плановый объем в рамках бюджета - 5,51 трлн руб. На фоне продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики данные объемы выглядят приемлемо для дальнейшего снижения кривой госбумаг вслед за ставкой, считает Грицкевич (за неполный 2025 год было размещено ОФЗ-ПД на 6,1 трлн руб. по номиналу и ОФЗ-ПК на 1,7 трлн руб.). Объем погашений при этом останется без изменений - около 1,4 трлн руб. за год.

"Закрытие текущего года по индексу RGBI, вероятно, будет несколько ниже нашей цели (120 пунктов) - в диапазоне 118-119 пунктов", - указывает аналитик ПСБ в обзоре.

