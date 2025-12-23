Индекс Мосбиржи может продолжить инерционное снижение утром вторника - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить инерционное снижение в начале основной торговой сессии вторника и протестировать нижнюю границу диапазона 2700-2750 пунктов, которая выступает ближайшей технической поддержкой, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Не видим причин для ухода индекса Мосбиржи под данную отметку в отсутствие новых поводов для развития коррекции. Более того, от данного уровня рынок может перейти к восстановлению, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям", - пишет эксперт.

Среди бумаг интерес инвесторов, по мнению Зварича, вновь может сосредоточится на компаниях цветмета, поддерживаемых ситуацией на рынках металлов, и акциях компаний потребсектора на ожидании хороших данных за 4К25 и поддержки конечного спроса в начале следующего года за счет роста с 1 января МРОТ более чем на 20%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.