"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF (PHO) с целевой ценой $82,93 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,3%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Развитие инфраструктуры создает устойчивый спрос на продукцию и услуги компаний, входящих в фонд, - пишет эксперт. - Основным драйвером роста для акций фонда является увеличение спроса на водные решения для дата-центров. Увеличивающаяся нехватка чистых водных ресурсов во всем мире - один из основных факторов, стимулирующих развитие рынка. Жесткие экологические нормы и опасения по поводу общественного здоровья еще больше ускоряют рост рынка".

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает компании в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.