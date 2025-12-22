.
22 декабря 2025 года 17:15
Акции Фикс Прайса не интересны для покупки - ПСБ
Акции ПАО "Фикс Прайс" не интересны для покупки, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. "Фикс Прайс" объявил о намерении провести обратный сплит акций в соотношении 1000:1, отмечает эксперт. ВОСА по этому вопросу состоится 21 января 2026 года. Консолидация не изменит долю владения акционеров. "Техническое "укрупнение" акций вполне оправдано для компании, - указывает Кузнецова. - Сейчас номинал одной акции "Фикс Прайс" составляет около 0,6 руб. - это достаточно низкий уровень, что может отталкивать крупных профессиональных игроков, а также в целом ухудшает имидж бумаги. В случае утверждения бэксплита с коэффициентом 1000:1 общее число акций сократится с 100 млрд шт. до 100 млн шт., а одна бумага будет стоить около 600 руб., комфортный уровень для массового инвестора". Обратной стороной медали являются дробные акции, указывает анлитик. Любая консолидация акций, особенно с крупными коэффициентами, по ее мнению, создает риски образования "хвостов", судьба которых зависит от действий инвестора и самой компании. Обычно проводящая обратный сплит компания предлагает выкупить у инвесторов дробные акции, конкретно "Фикс Прайс" пока не уточнял условия, но с учетом проведения программы байбэка для ретейлера было бы логично выдвинуть такое предложение, полагает Кузнецова. "В целом обратный сплит считаем скорее нейтральным для бумаг "Фикс Прайса, имеющим больше технический характер, так как за компанией остается негативный финансовый фон: слабый рост LfL-выручки, снижение маржинальности, чистой прибыли и рост долговой нагрузки. Не считаем акции "Фикс Прайс" интересными к покупке", - резюмирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФИКС/ПРАЙС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
