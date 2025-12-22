"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля, РусАла, Полюса и "позитивную" для ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель", ПАО "Полюс", "РусАла" и "позитивную" для ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков.

"Полагаем, цены на желтый металл растут на фоне продолжающейся геополитической неопределенности - мировые ЦБ продолжают закупать повышенные объемы. Остальные металлы следуют за золотом. При этом важно отметить, что волатильность в них выше, - пишут эксперты. - В целом от роста цен на золото, платину и палладий на 5% цветные металлурги - "Норникель" и "РусАл" - получают рост чистой прибыли на 6% и 3% соответственно ("РусАл" получает рост общей прибыли через владение долей "Норникеля"); "Полюс" и ЮГК при этом увеличили бы чистую прибыль на 8% и 10% соответственно".

Аналитики инвесткомпании сохраняют "нейтральный" взгляд на ГМК "Норильский никель", "РусАл" и "Полюс" и "позитивный" на ЮГК.

Они указывают, что у "Норникеля" мультипликатор P/E в спотовых ценах находится на уровне 10х против исторических 7,7х, у "РусАла" - 4,3х, близко к историческим 5х.

"Полюс" и ЮГК торгуются ниже исторических значений, констатируют эксперты "БКС МИ": P/E составляет 6,2х против 8,6х и 2,6х против 6,2х соответственно.

При этом отмечается, что на ЮГК могут оказывать негативное влияние новости, связанные с приватизацией, которая может растянутся на I полугодие 2026 года. "Долгосрочно считаем, что с фундаментальной точки зрения компания перспективная", - обращают внимание эксперты.

