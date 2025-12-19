Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Ослабление национальной валюты продолжилось - в пятницу пара юань/рубль протестировала сопротивление на уровне 11,5 руб./юань, - отмечают эксперты. - Однако после решения ЦБ по процентной ставке пара юань/рубль перешла к коррекции. На следующей неделе поддержку национальной валюте продолжит оказывать консервативный подход ЦБ РФ к смягчению денежно-кредитной политики и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат. Ожидаем укрепления национальной валюты: возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань".

В свою очередь, цены на Brent за неделю потеряли 1,8%, ближайший фьючерс впервые с мая 2025 года опускался ниже $60 за баррель. На взгляд экспертов, сказываются сохраняющиеся опасения избытка предложения нефти в мире и сужение геополитической премии.

Пока в ПСБ сохраняются ожидания, что Brent останется в зоне $60-65 за баррель, но при усилении негативного сантимента есть риск для перехода в диапазон $55-60 за баррель.

