Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу следующего года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

"Регулятор на фоне неоднородных данных в экономике сохранил в пятницу, 19 декабря, ранее выбранный подход - аккуратное смягчение монетарных условий. Аномальное торможение недельной инфляции в декабре не перевесило будущих инфляционных шоков (НДС, бюджетные риски). В 2026 году по-прежнему ожидаем медленное снижение ключевой ставки до 13% годовых в конце декабря", - пишет эксперт.

