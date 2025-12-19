"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Эмитент демонстрирует устойчивый рост бизнеса за счет диверсификации продуктовой линейки и реализации крупных проектов. Компания инвестирует в инновации и разработку новых продуктов, расширяет свое присутствие в Европе, США и Мексике, что позволяет снижать зависимость от локального рынка. Однако, несмотря на сильные операционные показатели и привлекательную дивидендную политику, текущая рыночная стоимость уже отражает большую часть позитивных факторов", - пишет эксперт.

Jiangsu Hengli Hydraulic - ведущий китайский производитель гидравлических компонентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.