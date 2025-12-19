"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа" с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бумаги эмитента в конце октября были под чрезмерным давлением из-за санкций и снижения рублевых цен на нефть. Акции начали восстанавливаться: идея уже принесла доходность 11% с даты подтверждения месяц назад, - отмечает эксперт Кирилл Бахтин. - Приближается дивотсечка, ожидается рост рублевых цен на нефть и вероятное улучшение геополитического фона, что поддержит бумагу - подтверждаем идею с целевой ценой 6200 рублей за штуку (15% с открытия 28 октября 2025 года)".

