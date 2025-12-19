.
19 декабря 2025 года 12:41
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЛУКОЙЛа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа" с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бумаги эмитента в конце октября были под чрезмерным давлением из-за санкций и снижения рублевых цен на нефть. Акции начали восстанавливаться: идея уже принесла доходность 11% с даты подтверждения месяц назад, - отмечает эксперт Кирилл Бахтин. - Приближается дивотсечка, ожидается рост рублевых цен на нефть и вероятное улучшение геополитического фона, что поддержит бумагу - подтверждаем идею с целевой ценой 6200 рублей за штуку (15% с открытия 28 октября 2025 года)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
