Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"

Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,3-14,3% годовых. Ожидается итоговое понижение доходностей по индикативным выпускам 26219, 26226, 26224, 26225, 26240 в декабре и январе, - отмечают эксперты в комментарии. - На основании макроэкономической статистики и текущей рыночной динамики справедливый диапазон доходностей на ближайший месяц - 12,7-15,15% годовых".

