19 декабря 2025 года 11:05
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом подъема к 2800-2850п - "Цифра брокер"
Индекса Мосбиржи может показать предновогодний рост в направлении 2800-2850 пунктов, при прочих равных на рынке сохранятся позитивные настроения, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Пятница, 19 декабря, будет насыщена важными событиями, которые могут определить рыночную динамику на ближайшую перспективу, отмечают эксперты. В 12:00 МСК начнется прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой возможны важные заявления по экономической политике, инфраструктуре и социальным инициативам с прямым воздействием на бизнес. Станет известно решение Банка России по ключевой ставке, рыночной консенсус-прогноз предполагает снижение на 50 б.п., до 16% годовых, учитывая замедление инфляционного давление, указывают в инвесткомпании. Глава Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию, на которой прокомментирует решение регулятора, прогнозы по инфляции, ВВП и денежно-кредитной политики. Также на динамику фондовых индексов, по мнению аналитиков, может повлиять саммит стран ЕС (который проходит с 18 по 19 декабря 2025 года) по вопросу о замороженных российских активах и европейской безопасности. "Перечисленные события могут определить рыночную динамику в краткосрочной перспективе. На следующей неделе рынок, вероятно, будет отыгрывать результаты заседания ЦБ РФ. При прочих равных на рынке сохранятся позитивные настроения, что сформирует предпосылки для предновогоднего роста индекса Мосбиржи в направлении 2800-2850 пунктов", - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
