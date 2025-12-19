Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в середине диапазона 2730-2810п в первой половине торгов пятницы - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в середине диапазона 2730-2810 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения слабо выраженного оптимизма в первой половине дня. Рынок, по нашему мнению, частично заложился на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п., и до объявления решения может оставаться в режиме ожидания, а индекс Мосбиржи продолжит проторговывать скорее середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Выход из него определят в первую очередь итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.