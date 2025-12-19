.
19 декабря 2025 года 09:23
Акции Распадской и Мечела по-прежнему непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Распадская" и ПАО "Мечел" по-прежнему остаются непривлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты отмечают, что российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам девяти месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных компаний составил 309,2 млрд рублей, что более чем в три раза превышает убыток аналогичного периода прошлого года (91,3 млрд рублей). Аналитики указывают в комментарии, что на результаты российских угольщиков влияет целый комплекс факторов, в том числе снижение добычи, негативная ценовая конъюнктура, крепкий курс рубля, рост логистических расходов и высокие процентные ставки в экономике. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
.